Yemen: Stati Uniti impongono sanzioni contro rete finanziaria ribelli sciiti Houthi (2)

- “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner regionali per agire con decisione contro coloro che cercano di prolungare questa guerra per i propri obiettivi. Gli Stati Uniti rimangono fermamente impegnati ad aiutare l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a difendere sé stessi e le decine di migliaia di cittadini statunitensi che vivono nel Golfo contro questi attacchi Houthi”, ha proseguito Blinken. “Nonostante le insistenti richieste di pace da parte della comunità internazionale, gli Houthi continuano la loro campagna distruttiva dentro e fuori lo Yemen. I leader Houthi devono cessare la loro campagna di violenza e negoziare in buona fede senza precondizioni per porre fine al conflitto”, ha dichiarato Blinken. (Nys)