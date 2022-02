Roma: Baglio-Zannola(Pd), consiglio cibo apre stagione di partecipazione su politiche sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prima seduta del Consiglio del Cibo parte oggi per Roma un percorso innovativo sui temi dell'agricoltura ecologica, della filiera corta, della lotta allo spreco alimentare che porterà a dotare la città di una politica alimentare cittadina sostenibile". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Partito democratico Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "Il cibo è cultura, è storia, deve essere sostenibile e inclusivo. Abbiamo lavorato attivamente perché Roma svolgesse un ruolo da protagonista e ci siamo fatti promotori degli impegni a tutti i livelli per riconoscere al sistema agroalimentare romano il posto che merita, fino all'approvazione della delibera n. 38 del 2021. E' un lavoro partito dal basso, guardando alle proposte delle associazioni, dei comitati, dei lavoratori, del mondo cooperativo, dei cittadini che da anni lottano per un tema che riguarda tutti: ripensare davvero il sistema agroalimentare romano in chiave ecologica, promuovere il diritto al cibo e l'uso consapevole delle risorse naturali, proteggere la qualità dei prodotti, contrastare lo sfruttamento e il capolarato". (segue) (Com)