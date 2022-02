Roma: Baglio-Zannola(Pd), consiglio cibo apre stagione di partecipazione su politiche sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Consiglio del Cibo avviamo oggi una strada che riconnette tutte le energie di un sistema unico in Italia. I mercati rionali, da valorizzare e riportare al centro della vita della città, il Centro agroalimentare romano, le aziende agricole, il mondo della ricerca, delle scuole e delle Università, le associazioni e i volontari, l'enogastronomia, l'agro romano rappresentano valori fondamentali per il tessuto economico e naturale della Capitale. Oggi il primo consiglio è il punto di partenza per valorizzare e promuovere questi elementi, aprendo a progetti di educazione alimentare nelle scuole e a progetti sul territorio, e soprattutto per favorire l'accesso e la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte fondamentali che riguardano le politiche alimentari e il futuro della città", concludono. (Com)