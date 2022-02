Milano: De Corato, clochard già tornati intorno alla stazione, problema si risolve garantendo luoghi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passato meno di un mese dall'ultimo sgombero dei clochard dai sottopassi nei dintorni della stazione centrale e dai portici di via Vittor Pisani e la situazione, come era del resto prevedibile, si sta pian piano ripresentando. Lo afferma l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato il ritorno degli homeless in zona stazione Centrale. "Era logico immaginare che questi sventurati ritornassero nei luoghi dai quali erano stati cacciati. In questi giorni, complice forse anche il tempo mite, si sono rifugiati altrove, ma il lento ritorno dei sacchi a pelo e tende canadesi lascia presumere che a breve il copione degli scorsi mesi si ripeterà", rileva l'esponente di Fratelli d'Italia. "Il problema va affrontato garantendo a queste persone senza fissa dimora dei luoghi di rifugio sicuri, al riparo da angherie, furti e rapine che purtroppo, al momento sono invece all'ordine del giorno. È necessario che queste strutture vengano presidiate regolarmente da polizia locale o da guardie giurate perché non è in alcun modo pensabile che questi poveri disperati, già provati da una vita di stenti, debbano subire ulteriori sventure proprio nei luoghi che dovrebbero rappresentare, almeno temporaneamente una soluzione di quei problemi essenziali, come vitto e alloggio, che li affliggono", conclude De Corato. (Com)