Covid: Lega, nostre indicazioni decisive per scelte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ascolta le indicazioni della Lega e non prorogherà lo stato di emergenza, una buona notizia per i cittadini ed il Paese. Da tempo chiedevamo un segnale in questa direzione e riteniamo positivo che l'esecutivo abbia scelto di agire nel solco tracciato da Salvini. Siamo entrati nel governo per ottenere soluzioni concrete nell'interesse dei cittadini e siamo orgogliosi di questo genere di risultati, che certamente non avremmo ottenuto restando all'opposizione". Lo affermano in una nota i senatori della Lega in commissione Sanità: la capogruppo Sonia Fregolent con Maria Cristina Cantù, Carlo Doria, Michelina Lunesu, Raffaella Marin. (Com)