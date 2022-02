Roma: Diaco (M5s), consiglio cibo frutto di anni di lavoro dell'amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima seduta odierna del Consiglio del Cibo è il risultato di anni di intenso lavoro svolto dalla commissione ambiente della scorsa consiliatura in sinergia con oltre 50 associazioni di settore". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della commissione ambiente e consigliere capitolino M5s Daniele Diaco. "Parliamo di un percorso condiviso nato da una lungimirante iniziativa popolare e istituzionalizzato da una delibera a mia firma che si prefigge l'obiettivo di dar vita a un sistema agroalimentare più inclusivo e sostenibile. Adesso ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti, ossia l'implementazione di una serie di misure quali la creazione di un'economia circolare, il contrasto allo spreco alimentare e al consumo di suolo agricolo, l'accesso universale di tutti al cibo e una migliore redistribuzione dello stesso, la collaborazione con enti internazionali che operano nel settore della 'food policy', l'inserimento nei programmi scolastici di un'educazione all'alimentazione sana e sostenibile e la valorizzazione dell'agricoltura biologica e delle aziende agricole locali, come nel caso della produzione di olio e pasta nella tenuta di Castel di Guido su cui l'amministrazione Raggi ha puntato molto e che consente oggi ai romani di poter degustare prodotti di altissima qualità. Grazie al grande impegno -continua la nota- profuso dall'ex sindaca Virginia Raggi, dalla Commissione Ambiente e da tutte le associazioni e i cittadini coinvolti, Roma può legittimamente aspirare a porsi come vero e proprio 'faro' nel campo delle politiche del cibo internazionali".(Com)