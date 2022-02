Imprese: Pirelli su crisi Russia-Ucraina, già attivate azioni mitigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’inasprirsi della crisi Russia-Ucraina, Pirelli "ha condotto una prima analisi tenendo in considerazione che il costo del petrolio e dell’energia resti agli attuali livelli da marzo 2022 a fine anno, oltre a potenziali impatti sulle operations locali correlati all’import ed export da e verso la Russia di materie prime e prodotti finiti". E' quanto si legge in una nota del gruppo, diramata dopo che il Cda ha approvato i risultati preliminari e non auditati al 31 dicembre 2021. "In tale scenario, in parte assorbito da azioni di mitigazione già attivate e dall’adozione di un contingency plan per far fronte all’evoluzione della situazione, si stima che le guidance sulla redditività e sulla generazione di cassa si posizionerebbero nella parte bassa del range (circa 890 milioni l’Ebit Adjusted e circa 450 milioni di euro la generazione di cassa ante dividendi)".(Rin)