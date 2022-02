Vaccini: in arrivo 74.500 dosi Novavax in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "La sua caratteristica è quella di non contenere Mrna ma la proteina spike di Sars-Cov-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all'antigene e solitamente di aumentare anche la durata di protezione. Saranno previste linee vaccinali dedicate e le modalità d'offerta e di prenotazione verranno implementate a seguito delle indicazioni della Struttura Commissariale. Si invitano i cittadini a monitorare i siti web dell'Azienda territoriale del proprio territorio e il sito regionale". L'assessore Donini ha spiegato: "Con questo ulteriore vaccino speriamo di convincere a vaccinarsi quella porzione di popolazione, peraltro in Emilia-Romagna molto ridotta, che continua ad avere dubbi o paure. Non appena saranno consegnate le dosi, le Aziende sanitarie potranno partire con le somministrazioni". (Ren)