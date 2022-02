Imprese: Spada (Assolombarda), deposito Amazon di Pioltello buon esempio di sviluppo rete logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, ha visitato oggi il deposito di smistamento di Amazon Logistics, a Pioltello, aperto l’estate scorsa per ampliare la rete logistica, migliorare la capacità di consegna e soddisfare la crescente domanda dei clienti. “È per me un piacere visitare il centro di smistamento Amazon di Pioltello, un modello di come la tecnologia sia un elemento fondamentale per lo sviluppo della rete logistica – dichiara Spada -. Amazon è un esempio di eccellenza che ha saputo creare un ecosistema efficace, investendo nell’economia italiana e ingaggiando il territorio su nuove sfide, capaci di trainare lo sviluppo industriale e sostenerne la competitività. Oltre al positivo impatto economico, siamo consapevoli che Amazon sia un partner strategico per il contributo che sta dando al sistema delle PMI locali in termini di digitalizzazione e internazionalizzazione, grazie alle opportunità di un settore oggi fondamentale come quello dell’e-commerce”. I depositi di smistamento come quello di Pioltello fanno parte della rete logistica di ultimo miglio. Questa tipologia di depositi si occupa di smistare gli ordini in arrivo dai grandi centri di distribuzione e di organizzare la consegna ai clienti finali. Amazon attualmente conta circa 36 strutture di questo tipo già attive in Italia, di cui sette in Lombardia: quattro nella città metropolitana di Milano, una a Origgio (Va), una Castegnato (Bs) e una Burago di Molgora (Mb). Oltre ai depositi, Amazon in Lombardia è presente con il centro di distribuzione di Cividate al Piano (Bg), le sedi aziendali a Milano, un centro di smistamento a Casirate d'Adda (Bg), un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Milano. Nella regione sono oltre 2.300 le persone assunte a tempo indeterminato. Alla visita, assieme al presidente Spada hanno partecipato anche Alessandra Antonelli, Head of Enterprise Amazon Web Services; Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello; Paola Ghiringhelli, Assessore al Commercio e Attività produttive, Gestione del verde e Arredo urbano - Infrastrutture Città smart city – del Comune di Pioltello; Luca Ragni, Delivery Station Manager Pioltello Amazon; Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda; Gabriele Sigismondi, Country Director Amazon Logistics Italia.(Com)