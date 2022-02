Campidoglio: Italia viva si distacca dalla Civica Calenda e crea gruppo nel Misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Nasce il gruppo Italia viva in Campidoglio. Lo comunicano in una nota i consiglieri capitolini, Valerio Casini e Francesca Leoncini, che spiegano: "Siamo costretti a separare le nostre strade nel consiglio comunale di Roma". All'origine della frattura "la scelta dei consiglieri comunali di Azione di votare per Virginia Raggi come presidente di una commissione strategica come quella che seguirà il dossier Expo 2030 crea una frattura profonda con noi - affermano -. Anche perché si tratta dell’ennesima decisione che viene presa sopra la nostre teste senza alcune condivisione o comunicazione, ne’ prima ne’ dopo. Anzi, ancora ieri i consiglieri di Azione mentivano pubblicamente sul voto dato alla Raggi. Ci siamo candidati al fianco di Carlo Calenda accentando la sfida di rinunciare alle liste di partito per creare una lista civica che unisse i riformisti della Capitale, con una priorità assoluta: cancellare il malgoverno di Roma che l’esperienza fallimentare di Virginia Raggi ha causato. Siamo stati i suoi principali e più fieri avversari della amministrazione di Virginia Raggi attaccando le esitazioni del Pd e ripetendo ai romani migliaia di volte che mai avremmo sostenuto in alcun modo chi ha in cinque anni messo in ginocchio la Capitale, dalle Olimpiadi fino ai rifiuti" (segue) (Rer)