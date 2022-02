Campidoglio: Italia viva si distacca dalla Civica Calenda e crea gruppo nel Misto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto - proseguono i due consiglieri di Iv -, record, che la sindaca uscente sia rimasta fuori dal ballottaggio arrivando addirittura quarta è la dimostrazione che la maggioranza dei romani la pensava e la pensa come noi. Sottoscrivere oggi un accordo al ribasso per garantire a Raggi una poltroncina di consolazione con strutture e risorse del comune a disposizione così da consentirle i mezzi per fare politica dal colle del Campidoglio è l’ennesima dimostrazione di cosa è diventato il Movimento 5 stelle che un tempo cavalcava l’anticasta e adesso insegue poltroncine o sgabelli di consolazione, dopo la sconfitta elettorale. Il fatto che Calenda condivida questo modo di fare politica ci appare profondamente incoerente rispetto a ciò che abbiamo detto in campagna elettorale. E ingiusto, profondamente ingiusto, per i tanti elettori che avevano creduto in lui e in noi come diversi, alternativi ai grillini. Siamo dunque costretti - concludono Casini e Leoncini - a separare le nostre strade nel consiglio comunale di Roma perché, a differenza degli amici di Azione, restiamo fedeli ai valori espressi in campagna elettorale e non accettiamo accordi per aiutare la Raggi a garantirsi un futuro, dopo aver creato così tanti problemi al presente di Roma". (Rer)