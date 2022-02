Cuba: Usa rinnovano divieto ingresso imbarcazioni in acque territoriali cubane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rinnovato la dichiarazione di emergenza che impedisce alle imbarcazioni registrate nel Paese di entrare nelle acque territoriali cubane. Il governo cubano, si legge in una nota della Casa Bianca, non ha dimostrato che si asterrà dall'uso eccessivo della forza contro navi o aerei statunitensi che potrebbero impegnarsi in attività commemorative o proteste pacifiche a nord di Cuba. Inoltre, l'ingresso non autorizzato di qualsiasi nave registrata negli Stati Uniti nelle acque territoriali cubane continua a essere dannoso per la politica estera degli Stati Uniti in quanto potrebbe facilitare una migrazione di massa da Cuba, prosegue la nota. (Nys)