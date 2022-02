Bolivia: Arce, da governo massima assistenza a comunità colpite da alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha impegnato il governo a prestare la massima assistenza alle comunità di Entre Rios, la regione meridionale colpita da violenti piogge. "Non risparmieremo risorse né sforzi per aiutare le famiglie colpite dalle alluvioni a Entre Rios. Abbiamo inviato sei tonnellate di alimenti oltre a un nuovo contingente di ricerca e soccorso delle persone scomparse", ha scritto oggi Arce sul suo profilo Twitter. Al momento sono ancora 16 le persone di cui non si ha notizia mentre sono in totale quattro le vittime confermate. Il capo di Stato ha detto inoltre di aver ordinato all'Amministrazione nazionale delle strade (Abc) il pronto sgombero delle strade dai detriti in modo da garantire la transitabilità e l'accesso dei soccorsi alle zone colpite. (segue) (Brb)