Egitto-Anp: ministro Esteri Shoukry incontra dirigente Anp Al Ahmed

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato il membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) e dirigente del partito palestinese Al Fatah Azzam al Ahmad. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Hafez in un comunicato, secondo il quale l’Egitto avrebbe espresso il suo sostegno ai “palestinesi, ai loro diritti e alle loro legittime aspirazioni alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, in conformità con le decisioni internazionali”. “Il Cairo prosegue i suoi sforzi per creare le condizioni necessarie al rilancio del percorso negoziale tra la parte palestinese e quella israeliana il prima possibile”, ha affermato Shoukry durante l’incontro, evidenziando la necessità di sostenere lo sviluppo economico dei territori palestinesi. Da parte sua, Al Ahmed ha informato il ministro degli Esteri degli ultimi sviluppi regionali.(Cae)