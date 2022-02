Covid: Locatelli (Lega), stop proroga emergenza vero segnale ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini e la Lega "si sono battuti per sostenere la ripartenza sia sul piano economico che sanitario. Lo stop alla proroga dello stato d'emergenza da parte del governo è una nostra vittoria e sancisce quanto le nostre richieste fossero dettate unicamente dal buonsenso e dalla conoscenza delle varie realtà territoriali. Bene le scelte del governo: cittadini, imprese e anche gli enti locali hanno bisogno di forti segnali dopo due anni di pandemia e di restrizioni. Liberarsi da vincoli ormai non necessari è fondamentale per far ripartire il Paese". Lo dice in una nota Stefano Locatelli, responsabile Enti locali della Lega e vicepresidente nazionale di Anci.(Com)