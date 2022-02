Russia: premier Johnson, Regno Unito è in prima linea nelle azioni globali contro il Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito resta "in prima linea" nelle azioni globali contro la Russia, dopo l'aggressione all'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson, ribadendo la validità della decisione di applicare sanzioni contro la Russia, nel corso delle interrogazioni parlamentari. Johnson ha anche promesso "un ulteriore pacchetto di sostegno militare" per l'Ucraina. Il leader del Partito laborista Keir Starmer ha invece esortato il premier a porre in essere azioni più decise per fermare gli oligarchi russi dalle loro attività imprenditoriali nel Regno Unito. Il governo "potrebbe fare di più" ha affermato Starmer. (Rel)