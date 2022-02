Anziani: Taverna (M5s), Austria modello per politiche su popolazione longeva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Austria le associazioni degli anziani "sono molto presenti nella vita sociale e politica: basti pensare che rappresentano il 40 per cento dell'elettorato attivo a fronte di un 25 per cento a livello di popolazione. In questo modo le persone longeve hanno ottenuto un livello di pensioni statali tra i più alti in Europa con costante adeguamento all'inflazione", lo evidenzia su Facebook la senatrice M5s, Paola Taverna, che ha incontrato oggi Heinz Kurt Becker, commissario per gli Affari europei dell'Associazione austriaca degli anziani - Osb (Osterreichischer Seniorenbund) e membro del Consiglio austriaco per gli anziani, organo consultivo del Parlamento e del governo federale che rappresenta un unicum istituzionale in Europa. "A livello locale le associazioni erogano una serie di servizi ai longevi e raccolgono circa 2 milioni di cittadini (su 9 milioni di abitanti). Questa occasione di dialogo e condivisione di esperienze è stata davvero preziosa, proprio al fine di approfondire la conoscenza relativa a iniziative e politiche portate avanti dall'Austria rispetto alla popolazione longeva che possono considerarsi un modello istituzionale di riferimento", aggiunge Taverna. (Rin)