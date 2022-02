Campidoglio: Santori (Lega), Capitale non può essere moneta di scambio accordi Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza scoppia sulle promesse elettorali di Gualtieri e sui giochi di potere di Letta e Conte. Lo strappo tra Calenda e Renzi genera l'ennesimo gruppo in Aula Giulio Cesare, frastaglia la maggioranza di centrosinistra ed evidenzia le distanze ideologiche tra le sue diverse anime. Roma però non può essere la moneta di scambio delle alleanze tra Pd e M5s". E' quanto dichiara in una nota il consigliere della Lega Fabrizio Santori.(Rer)