Ucraina: fonti Usa, Russia ha spostato la totalità delle truppe ai confini in posizione da invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha spostato il 100 per cento delle proprie truppe disposte lungo i confini dell’Ucraina in una posizione utile a lanciare un’invasione. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”, citando fonti nel Dipartimento della Difesa statunitense. Non sarebbe ancora chiaro se ci siano stati ulteriori spostamenti di truppe nell’area del Donbass. I soldati russi, come riferisce il quotidiano britannico, sarebbero “pronti a partire se dovesse essere impartito l’ordine”. Le forze militari russe sono stimate in circa 150 mila uomini. (Rel)