Energia: Boccia (Pd), come nella pandemia serve Ue coesa su acquisti comuni

21 luglio 2021

- "Il lavoro comune fatto in Europa in questi ultimi due anni ci ha permesso di contrastare l'emergenza sanitaria, uscire gradualmente dalla pandemia grazie alla campagna di vaccinazione di massa e sostenere la ripresa economica grazie alle risorse europee del Pnrr. Anche sul costo dell'energia serve agire con forza e coesione in Europa. Dopo le valutazioni del Ministro Cingolani sul prezzo del gas che confermano con chiarezza nel medio termine prezzi molto più alti rispetto alle previsioni fatte da imprese e amministrazioni pubbliche nel 2021, oltre al corretto piano di potenziamento delle rinnovabili e agli interventi emergenziali per calmierare i prezzi, serve un'azione netta in Europa". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni ed Enti locali del Pd, a margine di una conferenza stampa a L'Aquila sulle prossime elezioni amministrative. "L'unico modo per fissare i prezzi almeno per due anni è fare acquisti comuni di energia e stoccaggi comuni, anche su base volontaria - ha continuato il parlamentare -, proseguendo sulla strada indicata in Europa da Italia, Francia, Spagna e Romania nell'ultimo Consiglio europeo. Sono inaccettabili i veti e i no dei Paesi del nord e della stessa Germania. Serve unità e coraggio anche nel cambiare la politica energetica in Europa. Anche la crisi Russia-Ucraina è eccezionale quasi come lo è stata la pandemia nell'impatto sull'economia globale. L'Europa deve agire unita, proprio come fatto contro il Covid, e deve farlo in fretta anche per dare risposte concrete alle tante proteste contro il caro energia che stanno montando nel Paese e che non diminuiranno". (Rin)