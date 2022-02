Covid: M5s, fine stato di emergenza è segnale di rinascita, decisivi vaccini e green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “L’annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla fine dello stato di emergenza il 31 marzo è una notizia che tutta l’Italia aspettava, un segnale di ripartenza e di rinascita dopo due anni molto difficili. Non significa che la pandemia è finita, ma certifica che le misure adottate in questi mesi per affrontare l’emergenza Covid hanno funzionato”. E' quanto si legge in una nota congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle in commissione Igiene e Sanita del Senato e Affari sociali della Camera. “Grazie alla campagna vaccinale - aggiungono -, al green pass, all’uso delle mascherine e alle misure di distanziamento abbiamo piegato la curva dei contagi ed evitato un nuovo lockdown. La scienza ha tracciato la strada che ci sta portando fuori dalla pandemia”. “Tuttavia, la fine dello stato di emergenza non deve far dimenticare che il virus è ancora tra noi e che non dobbiamo abbassare la guardia: l’allentamento della misure restrittive dovrà essere graduale e proporzionale all’andamento dei contagi” concludono. (Rin)