Grecia: ministero Esteri, nostro compito proteggere comunità greca in Ucraina

- Il rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto del mare, che vieta la minaccia dell'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza di qualsiasi Paese, insieme al rispetto della sovranità nazionale, sono principi fondamentali di politica estera della Grecia. Lo ha ribadito oggi il portavoce del ministero degli Esteri greco, Alexandros Papaioannou, nel consueto briefing con la stampa. Il portavoce ha aggiunto che per quanto riguarda il riconoscimento russo delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donesk e Luhansk, la Grecia ritiene che si tratti di una "flagrante violazione" dei principi fondamentali del diritto internazionale, dell'integrità territoriale dell'Ucraina e degli accordi di Minsk. Papaioannou ha sottolineato la necessità della protezione della comunità greca in Ucraina, rilevando che la Grecia sarà al loro fianco. "Non solo non abbiamo abbandonato la comunità greca, ma, alla luce dei nuovi sviluppi, abbiamo inviato altri due diplomatici", ha aggiunto chiarendo che questi sono stati inviati al consolato greco di Mariupol per offrire assistenza alla comunità greca. Il portavoce della diplomazia ellenica ha quindi spiegato che la Grecia è l'unico Paese che ha attualmente un consolato aperto a Mariupol, aggiungendo che la Grecia non sospenderà le sue operazioni. (Gra)