Somalia: rapporto, embargo Onu sulle armi non è riuscito ad arginare fornitura ad al Shabaab (2)

- Secondo il rapporto, il sostegno alla semplificazione del processo di armamento consentirebbe alle unità di equipaggiamento del Fgs di essere in linea con la sua crescente capacità. "Potrebbe essere presa in considerazione una revisione dell'embargo per valutare se è ancora idoneo allo scopo, potenzialmente con misure che colleghino il sollevamento a miglioramenti nella responsabilità di Fgs e Sna (l'esercito nazionale somalo) e nei processi di gestione delle armi", si legge ancora nel testo, nel quale si chiede di dare maggiore attenzione alle operazioni di contrasto al commercio illegale di armi sostenute a livello internazionale nel Golfo di Aden, sostenendo che le reti di contrabbando che attraversano quell'area sono attualmente in grado di operare con un alto grado di impunità essendo l'azione di contrasto piuttosto limitata. "Un focus sistematico sul commercio illecito di armi, alla maniera delle operazioni di contrasto alla pirateria con risorse internazionali, aumenterebbe i costi per le reti di armi illecite e aiuterebbe a interrompere i flussi di armi tra Yemen e Somalia", prosegue il rapporto. (segue) (Res)