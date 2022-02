Paraguay: nuovo ministro Interni Gonzalez, priorità a lotta crimine organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro dell'Interno del Paraguay, Federico Gonzalez, ha dichiarato che la priorità del suo mandato sarà "proseguire la lotta forte e decisa contro il crimine organizzato per restituire la pace alla cittadinanza". Lo ha dichiarato in una conferenza stampa al termine della cerimonia di insediamento, dove è stato confermato nel suo incarico di comandante in capo della Polizia Gilberto Fleitas. "Sta facendo un buon lavoro, continueremo con lui", ha detto Gonzalez. "Stiamo ottenendo risultati e vogliamo dare continuità a questo aspetto" ha aggiunto il ministro, subentrato ieri al predecessore Arnaldo Giuzzio, rimosso dall'incarico dopo che sono emersi suoi presunti legami con un imprenditore brasiliano arrestato per traffico di droga. (segue) (Abu)