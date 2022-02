Paraguay: nuovo ministro Interni Gonzalez, priorità a lotta crimine organizzato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della presidenza, Hernan Huttemann, ha motivato la decisione del presidente con la "profonda convinzione di salvaguardare la legittimità del ministero degli Interni". Secondo quanto emerso Giuzzio avrebbe fatto uso, nelle sue recenti vacanze in Brasile, di un veicolo blindato messogli a disposizione dal presunto narcotrafficante Marcus Espindola. Quest'ultimo, inoltre, si sarebbe offerto come fornitore di servizi legati alla sicurezza. Secondo quanto segnala il quotidiano "Ultima Hora", anche l'ex presidente Horacio Cartes non sarebbe estraneo al circolo del presunto narco-brasiliano. La compagna di Espindola, Jussara Cabral, figura infatti come azionista di Tabacalera del Este, una società di proprietà dell'ex presidente. (Abu)