++ Covid: Draghi, dal 31 marzo stop sistema colori regioni e scuole aperte per tutti ++

- Dal 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, che il governo non prorogherà, “non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della visita al teatro del Maggio musicale fiorentino. (Rin)