Turismo: assessore Roma, basta casuale, lavoriamo a quello di alta gamma

- "Non vogliamo avere un turismo casuale a Roma. C'è quello religioso e quello di alta gamma, che però non ha servizi adeguati e su cui stiamo lavorando per portarli nel più breve tempo possibile. E poi ci sono i grandi eventi". Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, allo sport e al turismo, durante il convegno "Il futuro parte con la Blue Economy", organizzato dall'Autorità del sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale. "Roma è una città che si deve vedere almeno una volta nella vita. Questo è un meccanismo che ha fatto adagiare molte amministrazioni in passato - ha aggiunto l'assessore - . Ma oggi quella sul turismo è ormai una competizione globale e i servizi sono il primo elemento per cui un turista decide se venire a Roma e se tornare a Roma. Civitavecchia diventa in tal senso un asset fondamentale per la nostra città. La direzione giusta è rendere sempre più competitivi i servizi. A partire da connessioni rapide", ha concluso Onorato.(Com)