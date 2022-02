© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato un attacco informatico su larga scala ai siti web del governo ucraino, della Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale) e del ministero degli Affari esteri. E' quanto riferiscono varie fonti di Telegram. In effetti al momento i siti web indicati risultano non raggiungibili, ma non ci sono conferme su un effettivo attacco informatico. (Rum)