Speciale infrastrutture: Rfi, appalto per ripristino linea Palermo-Trapani via Milo

- Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha consegnato al "Rti - Ricciardello Costruzioni S.p.A. (Mandataria) - Segeco Srl" ed al "Rtp - Coding Srl (Mandataria) - Gp Ingegneria Srl - Edoardo Celletti" l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'opera consentirà di ripristinare il collegamento diretto fra Palermo e Trapani, interrotto dal 2013 per una serie di movimenti franosi lungo la linea. Un'occasione anche per il rilancio turistico del territorio, grazie all'interconnessione più rapida con gli aeroporti dei due capoluoghi: "Falcone e Borsellino" e "Vincenzo Florio". Il tratto di linea oggetto dell'appalto è lungo 47 km e attraversa i Comuni di Trapani, Paceco, Erice, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo e Calatafimi/Segesta. Oltre agli interventi di potenziamento della linea, è prevista anche la riqualificazione della fermata di Segesta Tempio (in prossimità dell'omonima Area Archeologica) e della stazione di Calatafimi, che saranno adeguate ai vigenti standard europei, garantendo un elevato comfort ai viaggiatori e l'accessibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. (Rin)