Speciale infrastrutture: Cile, a spagnola Acciona contratto ospedale La Serena per 207 milioni di euro

- L'azienda di costruzioni spagnola Acciona ha vinto un contratto in Cile per progettare, costruire e gestire per cinque anni l'ospedale La Serena, situato nella regione di Coquimbo, per 207 milioni di euro. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", Acciona ha presentato un'offerta economica più vantaggiosa del 20 per cento rispetto alla concorrente Ohla. L'ospedale sarà situato su un sito di 121 mila metri quadrati e avrà 668 letti, di cui 146 saranno per pazienti critici, 332 saranno medico-chirurgici, 90 ginecobstetrici, 48 pediatrici, 18 neonatali e 34 per la psichiatria degli adulti. La presenza di Acciona in Cile risale al 1993, e il Paese è uno dei mercati strategici dell'azienda in America Latina, attraverso autostrade, impianti di trattamento delle acque, ospedali, impianti idroelettrici e infrastrutture per il settore minerario. (Spm)