Speciale infrastrutture: Tomasi (Aspi), in piano investimenti per 21,5 miliardi, ammodernamento rete è cruciale

- Gli investimenti che Autostrade per l’Italia programma nel suo piano al 2038 sono pari a 21,5 miliardi, di cui circa sette per attività di manutenzione: interventi che saranno realizzati prevalentemente nei prossimi dieci anni, dopo l’impulso notevolissimo registrato negli ultimi due anni rispetto al piano di ammodernamento. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “C’è una forte necessità di ammodernamento per un patrimonio infrastrutturale che oggi vede il 50 per cento delle opere che ha superato i 50 anni di età, incluse le gallerie di tipo 1 (impermeabilizzate), il 35 per cento delle quali risale a prima degli anni Settanta: il piano di ammodernamento, quindi, da un periodo di vita ulteriore a tutto il patrimonio infrastrutturale”, ha detto. (Rin)