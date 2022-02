Speciale infrastrutture: rifiuti, l'aula del Municipio XIII dice no al biodigestore a Casal Selce, ok a odg Pd-Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio XIII si rende comunque disponibile "a collaborare nell’individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti che siano rispettosi dei parametri di tutela dell’ambiente e delle criticità infrastrutturali del Municipio XIII". "Va considerato che i due biodigestori previsti sono entrambi nel quadrante nord ovest, un'area che sarà schiacciata da due impianti - ha sottolineato la presidete Giuseppetti -, il prezzo che questo quadrante di città dovrà pagare, per impianti del genere, è molto alto e noi vorremmo, e chiederemo al sindaco, che si lavori affinché se l'impianto ci dovrà essere a quella zona si garantiscano le infrastrutture adeguate che oggi non ci sono, l'unico accesso all'impianto è via Aurelia e via di Casal Selce larga otto metri". Tra le richieste che la minisindaca avanzerà a Gualtieri c'è che "vi siano impianti a misura: un municipio come il nostro, così ampio ma con il più basso numero di popolazione, non può ospitare un impianto così grande. Vorrei che si ragionasse su impianti più piccoli, fatti a misura di municipio. Rendere la città autonoma rispetto al ciclo dei rifiuti è un dovere ma credo sia un errore sovraccaricare alcuni municipi". (Rer)