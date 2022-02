Speciale infrastrutture: Tomasi (Aspi), progetti per 8,6 miliardi pronti per essere cantierizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia ha 6 miliardi di attività pronte per essere cantierizzate, per le quali sono stati completati gli iter autorizzativi: in aggiunta, abbiamo sviluppato ulteriori 2,6 miliardi di opere il cui progetto esecutivo sarà presentato nell’arco di quest’anno. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Parliamo quindi di 6 miliardi di opere più 2,6 pronti nel 2022, per un totale di 8,6 miliardi complessivi pronti per essere cantierizzati”, ha detto. (Rin)