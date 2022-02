Speciale infrastrutture: Tomasi (Aspi), impossibile modificare tracciato della Gronda di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La complessità del progetto per la Gronda di Genova, in termini di iter autorizzativo e di verifiche ispettive, fa sì che una modifica anche di un solo metro al tracciato renda necessario ripartire in termini di valutazioni di impatto ambientale. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Non c’è alternativa, anche perché sono stati spesi oltre 100 milioni di euro per verifiche ispettive in zona, individuando tutte le particelle da utilizzare per la realizzazione del progetto”, ha detto. (Rin)