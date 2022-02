Speciale infrastrutture: Genova, Rixi (Lega), via libera a procedure per finanziare skytram in Valbisagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili "ha avviato le procedure per finanziare lo skytram della Valbisagno a Genova, come già anticipato a dicembre nel corso di un incontro pubblico coi residenti della zona. Un impegno da quasi 400 milioni di euro confermato dal Mims che la Lega ha sostenuto e che si somma agli oltre 215 milioni destinati alla metropolitana e alla filovia". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente commissione Trasporti della Camera e responsabile dipartimento Infrastrutture. "Ora bisogna avviare in tempi rapidi la Conferenza unificata affinché si proceda con una infrastruttura che permetterà tempi di percorrenza certi, una diminuzione del traffico veicolare, meno inquinamento e una rivalutazione delle zone più distanti dal centro - continua il parlamentare -. L'opposizione riconosca finalmente al sindaco Bucci la capacità di avere una visione che non è quella da 'libro dei sogni'. Chi lo criticava a questo punto si ricreda, per onestà intellettuale. La Lega ribadisce il suo impegno a fianco di Marco Bucci per proseguire nella realizzazione della Genova del futuro". (Com)