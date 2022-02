Sardegna: dalla Regione sostegni per settore ortofrutticolo e cerealicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas ha tenuto a rimarcare che "l’ortofrutticoltura e la cerealicoltura rappresentano una ricchezza per la nostra economia, in termini quantitativi e qualitativi, con produzioni di assoluta eccellenza, e sono settori da tutelare con ogni mezzo. Oltre al forte aumento dei costi delle materie prime, dai concimi all’energia, si sono aggiunti di recente eventi meteoclimatici avversi caratterizzati da una forte piovosità che ha allagato i campi danneggiando i raccolti e le semine". Il presidente della Regione, inoltre, ha evidenziato che "l’intervento che stiamo per mettere in campo fa parte di un programma complessivo di sostegno all’agricoltura e all’allevamento dell’Isola che la Regione porterà avanti senza lasciare indietro nessun comparto. E continuando a sollecitare lo Stato e soprattutto l’Europa, come chiede il nostro mondo delle campagne, perché intervengano con misure concrete per regolare il mercato, riducendo l’effetto dell’aumento dei prezzi, e per un sostegno straordinario a un settore fiaccato da una crisi senza precedenti" (Rsc)