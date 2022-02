Energia: Germania, Enbw cerca partner per TransnetBw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Enbw è in cerca di un partner a cui cedere una quota di minoranza fino al 49,9 per cento in TransnetBw, sua controllata che opera i sistemi di trasmissione. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che “non è ancora deciso” se le considerazioni su TransnetBw verranno “effettivamente attuate”. Intanto, l'amministratore delegato di questa società, Werner Goetz, ha affermato che “la transizione energetica è un tour de force” e per raggiungere questo obiettivo, “ha senso distribuire l'onere finanziario su più spalle”. Tuttavia, per Goetz è importante che Enbw mantenga la maggioranza in Transnet Bw. Dirk Gusewell, consigliere di amministrazione di Enbw per le infrastrutture critiche di sistema e presidente del consiglio di sorveglianza di TransnetBw, ha evidenziato come, “se si vuole che la transizione energetica abbia successo, l'infrastruttura di rete, in particolare per trasmissione e trasporto di elettricità e gas, deve essere ampliata in maniera massiccia”. (Geb)