Vaccino: Colao, non automatizzato processo conversione da cartaceo a digitale certificati esenzione

- "Purtroppo, come succede in altri casi, si è intervenuti su un processo che è esclusivamente analogico e quindi non ci sono i registri. C’è un’assenza dei registri presso i medici di base o anche presso le strutture sanitarie che sono necessarie a verificare l’esistenza e l’autenticità dello stato. In assenza di registri contenenti il dato dello stato di esenzione, il processo di conversione delle certificazioni da cartaceo a digitale non può essere automatizzato". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative per rendere più efficienti le procedure relative alla conversione digitale del certificato di esenzione da vaccino Covid-19 (Molinari - Lega). "Scontiamo il fatto di essere intervenuti su un processo che finora è stato solo cartaceo e che da oggi rendiamo digitale, facile e sicuro - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -. Comunque, i soggetti esenti, qualora in possesso di un’esenzione permanente del ciclo vaccinale in corso di validità, non si dovranno recare dal medico e sottoporsi ad una nuova visita, ma sarà sufficiente che chiedano al medico che ha rilasciato la certificazione cartacea originaria di riemetterla in formato digitale". (Rin)