Ucraina: Cina accusa Usa, "colpevoli" delle tensioni intorno a Kiev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha inoltre accantonato ogni piano per un possibile confronto con l'omologo russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Nei giorni scorsi il presidente della Francia, Emmanuel Macron, aveva ottenuto l'assenso condizionato dei due leader a organizzare un summit per tentare di far rientrare la crisi in atto al confine tra Russia e Ucraina; il presidente Usa ha deciso però di abbandonare la via della diplomazia diretta a seguito delle ultime iniziative del governo russo. "Non chiuderemo mai del tutto la porta della diplomazia", ha precisato la portavoce durante una conferenza stampa, aggiungendo però che "la diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi strada". (Cip)