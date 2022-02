Auto: ministro Lavoro, ci vuole tavolo per strutturare garanzie e programmazione a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vuole un tavolo per strutturare delle garanzie e una programmazione a lungo termine, per non ritrovarci tra 10 anni come ora. Lo Stato deve chiedere e fare di più. Lo ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando durante l'assemblea nazionale della Fiom-Cgil 'Safety car' che si sta svolgendo a Torino parlando del futuro dell'automotive. "Sulle politiche industriali e l'automotive dobbiamo metterci nella condizione di fare un ragionamento generale e non sui singoli pezzi - ha continuato Orlando. Ci vuole un programma di accordo che ci dica quali sono e come si consolidano gli investimenti nel nostro paese del principale player. E questi devono includere l'assunzione delle responsabilità sul destino dell'indotto e della filiera", ha concluso. (Rpi)