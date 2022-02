Urbanistica: assessore Roma, avanti con azione sinergica per il futuro delle periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma c'è di più: come promesso a dicembre Roma Capitale sta ricominciando a far rispettare gli obblighi convenzionali dei Piani di zona in modo che siano gli operatori a dotare le case che hanno costruito delle infrastrutture primarie. La prossima settimana approveremo proprio per Torresina la delibera per il completamento degli ultimi due stralci funzionali che porteranno strade, fogne e servizi agli oltre 3000 cittadini del quartiere e che saranno realizzate dagli operatori economici che stanno costruendo in quella zona. Si conferma quindi la volontà di questa amministrazione di sanare le ferite aperte di Roma, a partire dalle sue zone più periferiche", conclude Veloccia. (Com)