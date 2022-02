Niger: commissario Ue Lenarcic in visita annuncia 43 milioni di euro per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, è oggi in Niger e annuncerà un primo aiuto umanitario di 43 milioni di euro per il Niger per il 2022. Lo si apprende dalla Commissione europea. L'aiuto umanitario dell'Ue si rivolge a zone e regioni colpite da conflitti, epidemie, carenze alimentari diffuse e alti tassi di malnutrizione infantile. Il finanziamento umanitario dell'Ue mira principalmente a soddisfare le esigenze di base, tra cui cibo, alloggio, salute, nutrizione, accesso all'acqua potabile e istruzione per i bambini nel contesto delle crisi umanitarie. Durante la sua visita, il commissario incontrerà il presidente della Repubblica, Mohamed Bazoum, il primo ministro, i ministri e i rappresentanti delle istituzioni nazionali, le autorità locali, le organizzazioni umanitarie internazionali, gli Stati membri dell'Ue e le agenzie delle Nazioni Unite. Visiterà anche il sito di un progetto finanziato dall'Ue che sostiene l'integrazione dei rifugiati e degli sfollati nelle comunità locali per discutere la situazione attuale con gli interessati, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie e delle autorità locali. (Beb)