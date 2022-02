Russia: ministero Esteri, se Regno Unito minaccia attività nostri media risposta non tarderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Regno Unito minaccerà l'attività dei media russi nel Paese le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing con la stampa. "Se il Regno Unito metterà in atto minacce contro i media russi, le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare. I giornalisti britannici potrebbero chiedere ai loro colleghi tedeschi come ciò potrebbe accadere", ha detto Zakharova. (Rum)