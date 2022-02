Pnrr: Giovannini, tema dell’idrogeno importante anche per la parte ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’idrogeno è molto importante, e nel Pnrr è inclusa una serie di progetti per la parte ferroviaria. Lo ha detto il ministro Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Progetti che sono stati inseriti immaginando di fare sperimentazioni su treni a idrogeno laddove sia immaginabile una produzione, dal momento che il tema della sicurezza va considerato con attenzione: una delegazione del ministero sta per andare all’estero a visitare i produttori di treni a idrogeno, e abbiamo anche attivato l’Ansfisa per studiare le regole necessarie a garantire un funzionamento sicuro di questi treni”, ha detto. (Rin)