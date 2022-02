Ue: commissario Reynders, due diligence difende diritti umani e guida transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le regole sulla due diligence, l'Unione europea vuole difendere i diritti umani e guidare la transizione verde. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, presentando la proposta sulla dovuta diligenza. "Questa proposta è un vero punto di svolta nel modo in cui le aziende gestiscono le loro attività lungo tutta la loro catena di approvvigionamento globale. Con queste regole, vogliamo difendere i diritti umani e guidare la transizione verde", ha detto. "Non possiamo più chiudere un occhio su ciò che accade lungo le nostre catene del valore. Abbiamo bisogno di un cambiamento nel nostro modello economico", ha sottolineato Reynders. "Lo slancio nel mercato è cresciuto a sostegno di questa iniziativa, con i consumatori che spingono per prodotti più sostenibili. Sono fiducioso che molti leader aziendali sosterranno questa causa", ha evidenziato. (Beb)