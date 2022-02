Centro: Toti, Calenda è interlocutore, con Renzi abbiamo parlato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ipotesi di creare un grande partito di Centro c'è spazio anche Carlo Calenda con la sua Azione. "Lui è uomo di grande intelligenza e capacità che a volte dice delle cose un po' brusche ma è sicuramente un interlocutore", ha detto il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. "Italia al Centro al momento non c'è e non ha un simbolo, usare questo nome però mi pare una buona idea", ha poi aggiunto. Alla domanda se a questa possibile formazione centrista c'è spazio anche per Matteo Renzi, Toti ha risposto: "Con lui abbiamo parlato ma non sono cose che si fanno in un giorno". (Rin)