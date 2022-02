Energia: Squeri (FI), bene governo, ora rinnovabili in termico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso del governo tracciato dal ministro Cingolani per contenere l'aumento del costo dell'energia va nella direzione auspicata da tempo fa Forza Italia: aumento della produzione di gas nazionale, utilizzo funzionale degli stoccaggi e apertura ai biocarburanti per la mobilità. Si tratta dei primi, indispensabili passi per ridurre la nostra dipendenza dalle forniture straniere". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile energia del gruppo di Forza Italia alla Camera, Luca Squeri, commentando le dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa alla Camera. "Come prossimo passaggio, confidiamo che arrivino segnali concreti di attenzione sull'energia termica da fonti rinnovabili efficienti ed immediatamente utilizzabili", conclude il parlamentare. (Com)