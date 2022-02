Energia: Legambiente, grande notizia, a Civitavecchia successo ambientalista per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Enel ha comunicato di non aver candidato l'impianto di Civitavecchia all'asta di Terna per il capacity market, uno stop sostanziale al progetto che avrebbe portato alla riconversione in centrale a gas, della attuale centrale a carbone, polo energetico più inquinante d'Italia con oltre 8 milioni di tonnellate di anidride carbonica sprigionate ogni anno". È quanto si legge in una nota di Legambiente. "Esulta Legambiente che da sempre chiede lo spegnimento della centrale a carbone e combatte contro questo progetto, e che aveva animato anche l'ultima manifestazione davanti alla centrale del 12 febbraio scorso, quando, insieme a tante altre associazioni, sfilava con lo slogan 'A tutto gas ma nella direzione sbagliata', in contemporanea con gli altri territori italiani dove sono previsti progetti simili". (segue) (Com)