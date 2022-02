Abruzzo: vicepresidente Consiglio Regionale in visita al Comando provinciale della Gdf di Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita istituzionale di questa mattina mi ha permesso di constatare di persona l'efficienza, l'impegno e l'eccellenza che quotidianamente si traducono in azioni concrete per migliorare il nostro territorio", ha dichiarato il presidente Pettinari al termine dell'incontro, dopo aver assistito, a distanza, anche a un intervento dei mezzi di soccorso del comparto aeronavale. Il vicepresidente del Consiglio regionale ha inteso, quindi, rivolgere i più vividi apprezzamenti al Corpo per la garanzia costante offerta non solo in termini di sicurezza, ma anche di presenza concreta in qualsiasi ambito, incluso il sociale: "Come rappresentante della Regione Abruzzo ho potuto ammirare le attività per il sociale che sono state messe in campo dalla GdF nei quartieri più difficili della città di Pescara e conoscere le ulteriori iniziative che, nel 2022, saranno portate avanti con abnegazione e fermezza". "Queste giornate – ha ricordato infine il presidente Pettinari - rappresentano sicuramente un momento importante di confronto e collaborazione che sempre dovrebbe esserci tra chi legifera e chi ha l'onere e l'onore di far rispettare le leggi. Sono certo che nel futuro ci sarà sempre modo di collaborare e dialogare nell'interesse della legalità in ogni sua forma". (Gru)