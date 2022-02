Mobilità: Giovannini, previsti investimenti per favorire evoluzione dell’autotrasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore dell’autotrasporto sono previsti investimenti nell’ambito non del Pnrr, ma dei due miliardi allocati sul Fondo per la mobilità sostenibile, la cui destinazione stiamo predisponendo proprio per aiutare l’evoluzione del comparto. Lo ha detto il ministro Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Ricordo che il governo ha disposto uno stanziamento di fondi consistente per un Fondo per l’automotive, nella cui definizione rientrano anche gli autobus e i veicoli commerciali e pesanti: da questo punto di vista, l’esecutivo ha fatto una scelta importante in termini di plafond finanziari, e ora stiamo studiando come utilizzare le risorse”, ha detto. (Rin)